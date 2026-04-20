Інтерфакс-Україна
Події
17:49 20.04.2026

КМДА: У Києві розпочинається пік активності іксодових кліщів – переносників хвороби Лайма

1 хв читати
У столиці розпочався пік активності іксодових кліщів, які, зокрема, є переносниками бореліозу (хвороби Лайма), торік кількість випадків зараження зросла на 34,1%, повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

"У столиці починається пік активності іксодових кліщів. Кількість випадків зараження на хворобу Лайма в Києві торік зросла на третину, а перших переносників інфекції виявили в парках вже на початку березня… 2025 рік продемонстрував стрімке зростання захворюваності: у столиці зареєстрували 649 випадків хвороби Лайма (іксодового кліщового бореліозу), що на 34,1% більше, ніж у 2024 році", – йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Протягом перших трьох місяців 2026 року зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма. Половина заражень сталася на території зелених зон міста. Ентомологи прогнозують, що у квітні – травні чисельність кліщів суттєво зросте.

"Тож, аби мінімізувати ризики укусу, медики рекомендують мешканцям столиці: використовувати репеленти під час прогулянок у парках і лісосмугах; вибирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща, та закривати відкриті ділянки тіла; оглядати себе та домашніх тварин кожні дві години під час прогулянки й обов’язково після повернення додому; у разі укусу – негайно звернутися до травмпункту та проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом", – попередили у КМДА.

Теги: #хвороба_лайма #кмда #кліщ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА