Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

ЗС РФ завдали удару безпілотником по Богодухову (Харківська обл), зафіксоване влучання в АЗС, є поранені.

"Постраждали троє цивільних чоловіків – 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні. На місці події зайнялась пожежа. Пошкоджені автівки", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.