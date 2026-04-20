Міністр оборони: У ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для оптоволоконних дронів

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що прототип аналогових наземних станцій, створений на основі єдиних технічних вимог, цього тижня буде переданий підрозділам для бойового тестування.

"Міністерство оборони сформувало єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій для оптоволоконних дронів, і маємо прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня передаємо станції в підрозділи для бойового тестування", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Федоров пояснив, що наразі дрони на оптоволокні – один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність. "Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема – "зоопарк" наземних станцій керування для запуску БпЛА. На фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками", – зазначив Федоров.

За його словами, саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3-5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань. Над вирішенням цієї проблеми разом із виробниками кілька місяців працював радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко. Це один із його проєктів у межах Міністерства оборони.

"Сьогодні є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів – аналогові та цифрові. Найпоширеніші – аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів", – наголосив Федоров.

"Наша мета – сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар’єри і даємо військовим інструменти, що працюють на результат", – резюмував міністр оборони.