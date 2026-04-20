Інтерфакс-Україна
Події
17:02 20.04.2026

В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

Патрульні поліцейські затримали в Одесі чоловіка, озброєного ножем, який погрожував перехожим та завдав тілесних ушкоджень дитині.

"В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим та завдав тілесних ушкоджень дитині: патрульні затримали порушника. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині", – повідомили у телеграм-каналі відділу комунікації патрульної поліції Одеської області.

За повідомленням, дитину ушпиталили лікарі швидкої, в той час патрульні розпочали обстеження прилеглої території.

"Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку. Під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки", – розповіли правоохоронці.

Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він вважається як особа, яка самовільно залишила військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Теги: #патрульна_поліція #одеса #сзч #поранення

