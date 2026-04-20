Інтерфакс-Україна
Події
16:48 20.04.2026

Патрульна поліція: у Києві затримано чоловіка, який ходив вулицею зі схожим на пістолет предметом

Патрульні Києва затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет, повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство в Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп’яніння з пістолетом у руках", – йдеться у повідомленні Патрульної поліції у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що патрульні оперативно прибули на місце, виявили чоловіка, схожого за описом та затримали його. Йому провели поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю. "Тож на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини події", – розповіли у Патрульній поліції.

