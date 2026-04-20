Інтерфакс-Україна
16:41 20.04.2026

Харків'янина засудили до 15 років за передачу даних ФСБ про об'єкти критичної інфраструктури та ЗСУ

Суд визнав винним у державній зраді 32-річного харків’янина, співробітника однієї з місцевих будівельних компаній, який передавав представнику ФСБ РФ відомості про об’єкти критичної інфраструктури та місця дислокації українських військових.

"Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, в жовтні 2024 року обвинувачений почав спілкуватися через телеграм зі співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ, причетним до спроби державного перевороту в Україні у 2022 році та організації диверсій.

Харків’янин регулярно надсилав російському спецслужісту відомості про місцезнаходження підрозділів ЗСУ у вигляді скриншотів Google-мап із координатами.

Крім того, чоловік консультував співробітника ФСБ РФ щодо складності ураження споруд критичної інфраструктури та наголошував на необхідності застосування боєприпасів типу ФАБ для їх повного знищення, бо як співробітник будівельної фірми був залучений до відновлення таких об’єктів, а отже мав доступ до їхніх внутрішніх характеристик. .

Обвинувачений також передав дані про позиції українських військових, які захищають одну з ТЕЦ міста, для нанесення повторних ворожих ударів.

Харків’янин був затриманий у травні 2025 року і з того часу перебував під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі.

