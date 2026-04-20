7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

Російські окупаційні війська у Гришиному Добропільського району Донецької області нарощують тиск та намагаються розвинути наступ, Збройні сили України зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі населеного пункту, повідомляє пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"У Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ. Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища", – йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. "Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян. За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування", – повідомили у пресслужбі.

За даними пресслужби, противник продовжує тиснути і на північ селища. "Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", – зазначено у повідомленні. "Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування", – інформували у ДШВ.