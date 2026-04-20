Інтерфакс-Україна
Події
16:25 20.04.2026

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

1 хв читати
Російські окупаційні війська у Гришиному Добропільського району Донецької області нарощують тиск та намагаються розвинути наступ, Збройні сили України зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі населеного пункту, повідомляє пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"У Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ. Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища", – йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. "Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян. За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування", – повідомили у пресслужбі.

За даними пресслужби, противник продовжує тиснути і на північ селища. "Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", – зазначено у повідомленні. "Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування", – інформували у ДШВ.

Теги: #донеччина #фронт #7_корпус #покровська_агломерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 20.04.2026
З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

11:18 18.04.2026
Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

16:34 17.04.2026
Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

00:41 17.04.2026
З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

13:35 15.04.2026
В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

10:11 15.04.2026
Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

11:23 14.04.2026
На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

17:28 12.04.2026
Ворог просунувся біля кількох сел на Харківщині та Донеччині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА