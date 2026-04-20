Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

Графік робіт з реалізації вже затверджених планів стійкості є жорстким і має бути реалізований усіма місцевими владами, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року. Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок за підсумками селекторної наради з представниками усіх областей та за участі прем’єр-міністра України та урядовців про підготовку до наступного опалювального сезону.

"На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей. Сьогодні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ", – додав президент.

За його словами, плани стійкості визначають, які об’єкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати, щоб люди отримали гарантоване постачання тепла та електрики зимою, незважаючи на будь-які загрози.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергооб’єктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", – наголосив Зеленський.