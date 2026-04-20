Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Збройних сил України Анатолію Кривоножку разом з міністром оборони України Михайлом Федоровим пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівської та Харківської областей додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів.

"У наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи "шахедів". Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок за підсумками селекторної наради.

"Вдячний усім, хто працює вчасно і повноцінно забезпечує захист для української інфраструктури та своїх громад", – додав президент.