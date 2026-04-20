Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

Вісім людей постраждали внаслідок вибуху на підприємстві поблизу міста Рівне, один із них перебуває у тяжкому стані, повідомляється на сторінці поліції Рівненької області у Facebook в понеділок.

"20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано. На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Назва та точне місцезнаходження підприємства не повідомляється.