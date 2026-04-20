Компенсацію за зруйноване майно за єВідновлення отримають 8 тис. мешканців Запорізької області – обладміністрація

Майже 8 тисяч мешканців Запорізької області отримають компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно за державною програмою єВідновлення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Компенсація за пошкоджене майно погоджена понад 6,7 тис. заявників на загальну суму 561 млн грн. Компенсацію за знищене майно на загальну суму 1,6 млрд грн отримають майже 1200 мешканців області", – написав Федоров в Телеграм у понеділок.

За його словами, загалом у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна є інформація про більше ніж 18 тисяч будинків Запорізької області, пошкоджених внаслідок російських атак.

Як повідомлялося, компенсації за пошкоджене та знищене житло в рамках дії державної програми компенсацій єВідновлення станом на ранок 10 квітня отримали 188 тис. 85 українських родин на загальну суму 82,2 млрд грн, з них за пошкоджене житло – понад 136,4 тис. родин на загальну суму 13,2 млрд грн. Крім цього більше 50,5 тис. родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість повністю знищеного на загальну суму 67,8 млрд грн.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці, які стартували на початку 2025 року. Кошти першого траншу отримали 767 родин на загальну суму 917 млн грн. А також 267 родин вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 326,2 млн грн.