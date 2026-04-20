Інтерфакс-Україна
Події
15:39 20.04.2026

На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

1 хв читати
Сумська окружна прокуратура повідомила про підозру 40-річному сумчанину, який планував переправити 3 військовозобов’язаних поза пунктом пропуску на територію Молдови, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Він розраховував на допомогу своїх спільників, один з яких проживає в прикордонній області, інший координував діяльність із-за кордону. Діючи за узгодженим планом, підозрюваний на власному авто вивіз чоловіків із Сумської області в об’їзд встановлених блокпостів та мав на меті доправити їх до кордону. Втім правоохоронці завадили його планам та попередили незаконний перетин кордону", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Чоловіки заплатили підозрюваному $42500.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.

Теги: #прокуратура #перетин_кордону #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

18:54 20.04.2026
Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

14:34 20.04.2026
УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

13:54 20.04.2026
В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

13:36 18.04.2026
Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

16:53 13.04.2026
Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

13:28 13.04.2026
Прокуратура через суд повертає 190 га в Чорнобильський зоні, де незаконно вирощують врожай

Прокуратура через суд повертає 190 га в Чорнобильський зоні, де незаконно вирощують врожай

12:31 11.04.2026
УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

00:18 11.04.2026
У Сумах 14 постраждалих унаслідок атаки дрона по будинку

У Сумах 14 постраждалих унаслідок атаки дрона по будинку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА