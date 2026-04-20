На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Сумська окружна прокуратура повідомила про підозру 40-річному сумчанину, який планував переправити 3 військовозобов’язаних поза пунктом пропуску на територію Молдови, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Він розраховував на допомогу своїх спільників, один з яких проживає в прикордонній області, інший координував діяльність із-за кордону. Діючи за узгодженим планом, підозрюваний на власному авто вивіз чоловіків із Сумської області в об’їзд встановлених блокпостів та мав на меті доправити їх до кордону. Втім правоохоронці завадили його планам та попередили незаконний перетин кордону", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Чоловіки заплатили підозрюваному $42500.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.