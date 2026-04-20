Генсек НАТО відвідає Туреччину 21-22 квітня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21 та 22 квітня 2026 року відвідає столицю Туреччини Анкару.

Як повідомляє пресслужба НАТО, генеральний секретар зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом та міністром національної оборони генералом Яшаром Гюлером, а також відвідає об’єкт оборонної промисловості.

Як відомо, наступний саміт НАТО відбудеться 7-8 липня у турецькій Анкарі.