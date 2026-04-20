14:34 20.04.2026

УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні, заявили у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

"У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів", – йдеться у коментарі.

В УВ "Курськ" заявили, що поширена медіа інформація "не має нічого спільного з дійсністю".

"Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував розповсюджені в мережі заяви про "загрозу напівоточення Сум з півночі та сході".

Трегубов зазначив , що Угруповання об’єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини.

"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів. Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу", – йдеться у коментарі речника.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 20.04.2026
На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

13:54 20.04.2026
В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

16:53 13.04.2026
Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

12:31 11.04.2026
УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

00:18 11.04.2026
У Сумах 14 постраждалих унаслідок атаки дрона по будинку

У Сумах 14 постраждалих унаслідок атаки дрона по будинку

22:52 10.04.2026
РФ вчергове дроном вдарила по житловому будинку в Сумах

РФ вчергове дроном вдарила по житловому будинку в Сумах

19:00 10.04.2026
В.о. мера Сум підтвердив влучання російського дрона в багатоповерхівку, відомо про 1 постраждалу

В.о. мера Сум підтвердив влучання російського дрона в багатоповерхівку, відомо про 1 постраждалу

17:58 10.04.2026
Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Сумах

Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Сумах

17:48 10.04.2026
МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

