УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні, заявили у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

"У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів", – йдеться у коментарі.

В УВ "Курськ" заявили, що поширена медіа інформація "не має нічого спільного з дійсністю".

"Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував розповсюджені в мережі заяви про "загрозу напівоточення Сум з півночі та сході".

Трегубов зазначив , що Угруповання об’єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини.

"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів. Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу", – йдеться у коментарі речника.