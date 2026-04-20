Інтерфакс-Україна
Події
14:10 20.04.2026

Порошенко про відставку начальника департаменту патрульної поліції Жукова: з нього мали б брати приклад всі силовики

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко високо оцінив службу і вчинок керівника департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, який подав рапорт на звільнення після теракту в Києві 18 квітня, і висловив переконання, що всі українські силовики мають з нього взяти приклад.

"Євгеній Жуков взяв відповідальність на себе. Це більше, ніж вчинок офіцера – це вчинок Офіцера з великої літери. Це вчинок Маршала. З нього мали б брати приклад всі силовики, але вони цього не роблять", – написав Порошенко у Facebook у понеділок.

Він зазначив, що знає Жукова ще з 2014 року, коли той став командиром розвідроти 79-ої бригади, і наголосив, що той бав участь у захисті Донецького аеропорту, а у 2022 року – української столиці.

"11 років Євген Жуков будував патрульну поліцію та приніс туди армійську честь. Дякую за службу, Маршале. Україна тебе знає і пам'ятає. Попереду ще багато роботи для нашої держави – і я точно певен, що ти знаєш, куди рухатися далі", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, Жуков заявив у неділю, що подав рапорт на звільнення після теракту 18 квітня. "Поліцейські вчинили непрофесійно і недостойно", – сказав він, додавши, що його підлеглі "погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці цивільних людей".

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов'язків. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

 

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #жуков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА