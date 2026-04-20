Інтерфакс-Україна
Події
13:54 20.04.2026

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

Фото: https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував розповсюджені в мережі заяви про "загрозу напівоточення Сум з півночі та сходу".

Трегубов заявив , що Угруповання об’єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини.

"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 км. Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу", – йдеться у коментарі речника.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 20.04.2026
На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

14:34 20.04.2026
УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

00:38 20.04.2026
З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

00:41 17.04.2026
З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

08:06 16.04.2026
Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

07:45 16.04.2026
КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

04:40 16.04.2026
Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

