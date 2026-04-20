В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував розповсюджені в мережі заяви про "загрозу напівоточення Сум з півночі та сходу".

Трегубов заявив , що Угруповання об’єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини.

"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 км. Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу", – йдеться у коментарі речника.