Нічні заморозки у вівторок та середу завдадуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам

Заморозки 0-3° очікуються в ніч на вівторок, 21 квітня, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях України в повітрі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв’язку з цим у відповідних областях оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

"Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам", – йдеться в повідомленні.

В ніч ні середу, 22 квітня в більшості областей України в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).