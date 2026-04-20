Інтерфакс-Україна
Події
13:49 20.04.2026

Нічні заморозки у вівторок та середу завдадуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам

Заморозки 0-3° очікуються в ніч на вівторок, 21 квітня, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях України в повітрі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв’язку з цим у відповідних областях оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

"Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам", – йдеться в повідомленні.

В ніч ні середу, 22 квітня в більшості областей України в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Теги: #дерева #цвіт #заморозки

13:47 19.04.2026
Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, що зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам

