У більшості областей у вівторок очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

Вночі у вівторок, 21 квітня, по всій Україні Вночі крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3°. Вдень 7-12° тепла.

В Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

В Києві без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 8-10° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві вдень 21 квітня була зафіксована в 1950 році і склала 27,9° тепла, найнижча вночі – 3,9° нижче нуля в 1893 році.

В середу, 22 квітня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни вночі невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень в Україні 9-14° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-13° тепла.