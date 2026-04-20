Майже 60% немовлят до 6 місяців в Україні на грудному вигодовуванні, на рівень працевлаштування це не впливає – соцопитування

Майже 60% дітей в Україні у віці від 0 до 6 місяців перебувають на грудному вигодовуванні, натомість 28% – мають штучне вигодовування (суміші), ще 14% – на змішаному (одночасно і суміш, і грудне вигодовування), свідчать результати дослідження, проведеного Rating Group у листопаді-грудні 2025 р.

Більшість дітей, які були на змішаному годуванні до 6 місяців, після пів року повністю переходять на штучне вигодовування.

Найнижчий відсоток грудного вигодовування – серед молодих мам 18-24 роки (45%) та жінок, які є мамами вперше (52%).

Також грудне вигодовування більш поширене в селах (66%) й обласних центрах (58%), ніж у малих містах (51%). Фінансове становище родини не має зв’язку з рівнем грудного вигодовування.

Серед усіх аудиторій респондентів переважає уявлення, що грудне вигодовування – дешевший, корисніший і безпечніший варіант годування, ніж суміш. Водночас, щодо зручності думки розділяються. Зокрема, для мам, які користуються штучним вигодовуванням, суміші видаються зручнішим ніж грудне вигодовування.

65% опитаних отримали допомогу від персоналу пологового у налагодженні грудного вигодовування, 27% – не отримали. 42% отримали консультацію стосовно грудного вигодовування поза пологовим будинком: серед них 40% – у приватного консультанта (частіше у великих містах); 35% у сімейного лікаря; 34% – радилися з родичами (частіше у селах); 18% – державною медсестрою.

72% відчували підтримку від близьких, рідних у процесі налагодження грудного вигодовування. Найбільш важлива для них була підтримка чоловіка – 55%, вже в другу чергу – батьків (23%), сестер (7%). 18% не відчули підтримку від рідних.

85% опитаних заявляють, що грудне вигодовування можна поєднувати з дистанційною роботою (лише 5% вважають, що не можна), 76% – з активним дозвіллям (12% протилежної думки), стільки ж – їх спортом (13% так не вважають).

Натомість лише 33% вважають, що грудне вигодовування можна поєднувати з офісною роботою, а 47% переконані, що поєднувати їх неможливо. 40% серед мам на грудному вигодовуванні вважають, що годування можна поєднувати з офісною роботою, але серед мам на штучному вигодовуванні так думають вдвічі менше.

В цілому рівень працевлаштування мам не залежить від того, на якому годуванні їх дитина: близько 45% опитаних мам діток 0-2 роки наразі працюють повноцінно чи частково – цей показник майже однаковий серед мам на різних видах годування. Відносно частіше мають саме офісну роботу ті мами, у яких змішане годування.

Загалом серед жінок, які мають офісний або напівофісний режим роботи половина говорить, що у них є можливість годувати дитину на роботі (наявна кімната матері й дитини або гнучкий графік). Хоча серед мам, які на штучному вигодовуванні дітей і працюють в офісі, більшість вказують, що не мають такої можливості.

‍Майже 60% відлучають дитину від грудного вигодовування ще до 1,5 року (серед тих, у кого дитина була на грудному вигодовуванні). Ще близько чверті відлучають у 1,5-1,11 роки. Лише 17% завершили в 2 роки чи пізніше.

Для мам, які годували, але завершили грудне вигодовування раніше ніж у 1,5 роки, часто згадують, що нічні годування та недосипання як найбільші труднощі, також вони частіше інших говорять про емоційну втому від грудного вигодовування.

Дослідження проводилося методом CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – онлайн-опитування серед 970 мам дітей віком від 0 до 2 років, 792 інших жінок (включно з жінками старших дітей, бабусями, жінками без дітей) та 220 педіатрів і сімейних лікарів, які працюють з дітьми з народження.