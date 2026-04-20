12:53 20.04.2026

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова, повідомляє пресслужба Офісу.

"Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину. Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.

"Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам", – додали в Офісі президента.

13:34 18.04.2026
Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

19:00 17.04.2026
Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

19:10 14.04.2026
Буданов провів зустріч з президентом ЄСПЛ Гійомаром

15:34 14.04.2026
Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

18:36 13.04.2026
Буданов: оборонізація і реіндустріалізація України – це питання виживання та сили

13:54 08.04.2026
Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти з криптогаманців українців та іноземців

22:17 02.04.2026
Восьми організаторам й співробітникам мережі шахрайських кол-центрів обрано запобіжний захід – генпрокурор

10:27 26.03.2026
Мінсоцполітики: Частині пенсіонерів потрібно до 1 квітня подати повідомлення про неотримання пенсійних виплат від РФ

10:46 18.03.2026
Генпрокурор: Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми на 300 тис. євро

16:26 05.02.2026
Офіс генпрокурора: Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів на OLX ошукувала українців

