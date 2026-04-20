Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова, повідомляє пресслужба Офісу.

"Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину. Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.

"Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам", – додали в Офісі президента.