Інтерфакс-Україна
Події
12:42 20.04.2026

СБУ та Нацполіція ліквідували ботоферму з понад 20 тис. акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку російські окупанти використовували для інформаційних диверсій проти України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

"Фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тис. фейкових сторінок у телеграм для поширення кремлівської пропаганди. Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах. Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог використовував фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян України анонімних неправдивих повідомлень про мінування об’єктів, щоб спровокувати панічні настрої серед людей та розхитати суспільно-політичну обстановку в країні.

"Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які працювали на російських спецслужбістів", – йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб). Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 20.04.2026
21:09 18.04.2026
СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

17:38 17.04.2026
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

16:24 17.04.2026
Спецпризначенці "Альфи" лише за минулий березень уразили більше 2 тис. ворожих дронів – СБУ

12:44 17.04.2026
Затримано зловмисників, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців

18:11 09.04.2026
Мозаїчне панно з колишнього кінотеатру "Космос" в Житомирі відтворять на новій будівлі

18:53 24.03.2026
Окупанти завдали удару по центру Житомира, постраждала дитина – обладміністрація

09:01 24.03.2026
12-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Житомирі

10:45 11.03.2026
Житомирська міськрада створила робочу групу зі збереження місцевих мозаїк

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

