СБУ та Нацполіція ліквідували ботоферму з понад 20 тис. акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну

Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку російські окупанти використовували для інформаційних диверсій проти України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

"Фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тис. фейкових сторінок у телеграм для поширення кремлівської пропаганди. Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах. Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог використовував фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян України анонімних неправдивих повідомлень про мінування об’єктів, щоб спровокувати панічні настрої серед людей та розхитати суспільно-політичну обстановку в країні.

"Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які працювали на російських спецслужбістів", – йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб). Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.