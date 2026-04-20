В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

Фото: ДСНС Запоріжжя

Одна людина загинула внаслідок атаки російських окупантів на Запоріжжя в понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки та нежитлові будівлі. Тривога триває – перебувайте у безпечних місцях!" – написав Федоров в телеграм.

Раніше керівник обладміністрації повідомляв про чотирьох постраждалих.