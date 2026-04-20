12:38 20.04.2026

В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація
Фото: ДСНС Запоріжжя

Одна людина загинула внаслідок атаки російських окупантів на Запоріжжя в понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки та нежитлові будівлі. Тривога триває – перебувайте у безпечних місцях!" – написав Федоров в телеграм.

Раніше керівник обладміністрації повідомляв про чотирьох постраждалих.

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

09:18 20.04.2026
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

09:39 18.04.2026
Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

18:48 16.04.2026
Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

15:29 16.04.2026
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

