12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація
Фото: ДСНС Запоріжжя
Одна людина загинула внаслідок атаки російських окупантів на Запоріжжя в понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки та нежитлові будівлі. Тривога триває – перебувайте у безпечних місцях!" – написав Федоров в телеграм.
Раніше керівник обладміністрації повідомляв про чотирьох постраждалих.