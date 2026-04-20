Інтерфакс-Україна
Події
12:35 20.04.2026

У Києві поліцейські викрили схему незаконної легалізації іноземців

2 хв читати
У Києві поліцейські викрили схему незаконної легалізації іноземців
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили у Києві корупційну схему легалізації іноземців в Україні, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Поліцейські встановили, що організатор, використовуючи підконтрольне фіктивне підприємство, налагодив систематичне оформлення дозволів на працевлаштування іноземців в України. У схемі також брала участь юридична компанія та низка осіб, які забезпечували документальне прикриття та оформлення фіктивних дозволів на працевлаштування іноземців через підконтрольні комерційні структури. Таким чином зловмисники займались нелегальним ввезенням іноземців до України", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що цією схемою встигли скористатися щонайменше 47 громадян Китаю та країн Південної Америки. Вартість "послуги" становила $3 тис. за один пакет документів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази незаконної діяльності фігурантів.

Поліцейські затримали 33-річного організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального України під час отримання останнього траншу у розмірі 87 тис. грн (всього передано 147,5 тис. грн) від чергового "клієнта". 

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. 

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Теги: #схема #іноземці #легалізація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА