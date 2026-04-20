Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

Чотири жителі Запоріжжя постраждали внаслідок атаки з боку російських окупантів у понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Виникла пожежа. Встановлюємо більш детальну інформацію. Повітряну тривогу оголошено по всій території Запорізької області", – написав Федоров в телеграм.

Пізніше він додав: "Попередньо, постраждало чотири людини".