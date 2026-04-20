Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

Одна людина постраждала, також почалася пожежа на території Прилуцького райвідділу поліції в Чернігівській області внаслідок російської дронової атаки в понеділок, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили безпілотниками по Прилуках. Унаслідок атаки – пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Станом на зараз відомо про одного постраждалого цивільного. Інша інформація уточнюється", – написав Чаус в телеграм.