Інтерфакс-Україна
Події
12:02 20.04.2026

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

1 хв читати
Фото: Нацполіція

Одна людина постраждала, також почалася пожежа на території Прилуцького райвідділу поліції в Чернігівській області внаслідок російської дронової атаки в понеділок, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили безпілотниками по Прилуках. Унаслідок атаки – пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Станом на зараз відомо про одного постраждалого цивільного. Інша інформація уточнюється", – написав Чаус в телеграм.

Теги: #прилуки #бпла_рф

12:33 19.04.2026
Росіяни влучили БпЛА по об'єкту залізничної інфраструктури на Полтавщині

11:48 19.04.2026
Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

09:10 19.04.2026
Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

10:06 17.04.2026
Троє людей постраждали у Люботині Харківської області внаслідок масованої атаки БпЛА

16:35 09.04.2026
Поширене в мережі відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, матеріал фейковий – Чернігівський ТЦК

18:01 07.04.2026
В Прилуках вже 15 поранених – обладміністрація

11:51 07.04.2026
Росіяни атакували адмінбудинки на Чернігівщині, попередньо, є постраждалі – ОВА

11:10 07.04.2026
Росіяни атакували БпЛА Прилуки, горить міськрада – ЗМІ

16:34 10.12.2025
У Прилуках патрульне авто збило двох пішоходів, загинула дитина

ВАЖЛИВЕ

Невдачею закінчилося виведення на орбіту американського супутника зв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА