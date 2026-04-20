11:38 20.04.2026

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів
Поліція Одещини та СБУ викрили командування військової частини на привласненні майже 16,7 млн грн, які держава виділяла на грошове забезпечення військовослужбовців.

"Командир однієї з військових частин організував злочинну групу у складі трьох своїх заступників та командира роти. Протягом 2022-2025 років вони реалізовували схему незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, які виділялися як грошове забезпечення військовослужбовцям", – йдеться в повідомленні на сайті поліції Одеської області в понеділок.

За даними поліції, зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення.

"На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок", – зазначається в повідомленні.

В облполіції уточнюють, що кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками угруповання.

"Загалом ділки оформили щонайменше 19 осіб, які фактично не виконували військовий обов’язок. На підставі фіктивної документації їм було нараховано виплати на суму майже 16,7 мільйона гривень, що зрештою були привласнені командуванням", – наголошують в поліції.

Наразі всі учасники незаконної схеми затримані, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків у кількох областях України, вилучили низку речових доказів – документацію, чорнові записи, ноутбуки, телефони, банківські картки, готівку.

На підставі зібраної доказової бази фігурантам, залежно від їхніх дій, повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень у складі організованої групи: у зловживанні службовим становищем, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів.

