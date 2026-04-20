Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Рівненська обласна військова адміністрація просить Міністерства оборони України терміново закрити доступ відвідувачів до Тараканівського форту та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури України – внести цей об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

"Зважаючи на аварійну ситуацію, яка склалася на території Тараканівського форту обвал каземату, Рівненська обласна військова адміністрація листом від 15.04.2026 року звернулась до Міністерства оборони України, квартирно- експлуатаційний відділ Збройних сил України, на балансі якого перебуває вищезазначена пам’ятка, з метою термінового закриття доступу для відвідувачів та проведення відповідних протиаварійних робіт", – йдеться у відповіді ОВА на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Там також повідомили, що з метою забезпечення належного збереження Тараканівського форту, область звернулась до Мінкультури з проханням внести цю пам’ятку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятка архітектури місцевого значення.

В адміністрації зазначили, що питання режиму подальшої експлуатації та консервації об’єкту буде вирішуватись після прийняття відповідного урядового рішення.

Згідно з наданою ОВА інформацією, Форт в Тараканові Дубенського району є власністю Міноборони та перебуває на балансі квартино-експлуатаційного відділу ЗСУ. Зокрема, до складу військового містечка №13 входить будівля №1-Тараканівський форт, яка розташована на земельній ділянці площею 63,9 га.

Зазначається, що ОДА раніше зверталася до Міноборони щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області цілісного майнового комплексу військового містечка №13.

У свою чергу Міноборони було запропоновано вирішити порушене питання шляхом поділу зазначеної земельної ділянки на дві – площею 58,49 га та 5,41 га з передачею останньої в обласну комунальну власність, так як ділянка площею 58,49 га, використовується для потреб ЗСУ.

Серед іншого, в ОВА повідомили, що Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року не заплановано реалізацію проєктів регіонального розвитку туристичної інфраструктури та не передбачено фінансування заходів з облаштування туристичного об’єкта Тараканівський форт.

Дубенський форт або Тараканівський форт – архітектурна пам’ятка 19 століття, яка розташовується неподалік від села Тараканів Дубенського району Рівненської області.

Як повідомлялося, 14 квітня стало відомо, що на Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту – там відбулася руйнація частини Центральної казарми.

В жовтні 2019 року тодішній голова ОДА Віталій Коваль заявив, що Тараканівський форт – це потужний туристичний магніт, проте він знаходиться без належного догляду і розвитку. Він повідомив, що Міноборони готові віддати форт на баланс області із ділянкою 8,68 га для облаштування туристичної інфраструктури – парковки, каси, маршрути, готелі, заклади харчування.

В лютому 2020 року Рада розвитку громад та територій при ОДА представили інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, до яких, серед іншого, увійшов і туристичний комплекс "Дубенський замок" та "Тараканівський форт".

У травні 2020 року в ОДА повідомили, що досягнуто домовленостей з Міноборони щодо передачі Тараканівського форту разом із земельною ділянкою площею 5,4 га для облаштування туристичної інфраструктури. В липні зазначалося, що Міноборони отримано всі, передбачені законодавством, погодження щодо передачі форту у спільну власність територіальних громад області, а також, що вирішується питання щодо поділу земельної ділянки, на якій розташований форт, після чого питання мало би бути винесено на розгляд уряду.

В жовтні 2020 року голова ОДА підняв перед президентом України питання передачі Тараканівського форту на баланс області, щоб там можна було облаштувати рекреаційну територію. Володимир Зеленський тоді пообіцяв допомогти вирішити це питання. Крім того, президент заявляв, що Тараканівський форт буде включений до програми великої реставрації на 2021 рік.