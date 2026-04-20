Інтерфакс-Україна
Події
10:57 20.04.2026

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

1 хв читати
Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Впродовж 2026 року вдалося повернути державі для потреб оборони 296 млн грн, найбільшу частину цих коштів, 217,5 млн грн, отримано у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального, зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі в понеділок генпрокурор поінформував, що під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 рр. постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ.

"Це порушувало вимоги чинного законодавства. Фактично держава переплачувала за пальне мільйони гривень, які мали залишитися в бюджеті та використовуватись для забезпечення потреб армії", – уточнив Кравченко.

За його словами, Офіс генпрокурора пред’явив до господарських судів ряд позовів до постачальників в інтересах держави в особі Міноборони про стягнення безпідставно набутих коштів.

"Ми відстояли позицію в судах усіх інстанцій. Остаточну крапку поставив Верховний Суд. Окрім переплати, стягнуто штрафи та інфляційні втрати", – наголосив генпрокурор.

Він уточнив, що на сьогодні рішення виконано повністю, кошти вже на рахунках Міноборони.

"Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн грн буде спрямовано на зміцнення обороноздатності країни", – резюмував Кравченко.

Теги: #кравченко_руслан #кошти #оборона

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Міносвіти закликає університети раціонально використовувати кошти своїх спецфондів

Уряд виділив понад 732,5 млн грн на розвиток теплової генерації в громадах

Кабмін виділив 9,2 млрд грн на виконання планів стійкості регіонів - Свириденко

Генпрокурор: викрито двох прокурорів на Київщині за підозрою у тиску на бізнес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА