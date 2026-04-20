Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Впродовж 2026 року вдалося повернути державі для потреб оборони 296 млн грн, найбільшу частину цих коштів, 217,5 млн грн, отримано у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального, зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі в понеділок генпрокурор поінформував, що під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 рр. постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ.

"Це порушувало вимоги чинного законодавства. Фактично держава переплачувала за пальне мільйони гривень, які мали залишитися в бюджеті та використовуватись для забезпечення потреб армії", – уточнив Кравченко.

За його словами, Офіс генпрокурора пред’явив до господарських судів ряд позовів до постачальників в інтересах держави в особі Міноборони про стягнення безпідставно набутих коштів.

"Ми відстояли позицію в судах усіх інстанцій. Остаточну крапку поставив Верховний Суд. Окрім переплати, стягнуто штрафи та інфляційні втрати", – наголосив генпрокурор.

Він уточнив, що на сьогодні рішення виконано повністю, кошти вже на рахунках Міноборони.

"Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн грн буде спрямовано на зміцнення обороноздатності країни", – резюмував Кравченко.