10:42 20.04.2026

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

Станом на ранок 20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

"Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – повідомило Міністерство енергетики у понеділок.

У відомстві підтвердили інформацію, що застосування обмежень у понеділок не прогнозується і порадили споживачам дізнаватися про будь-які зміни з енергопостачанням на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголосили вчергове в Міненерго.

