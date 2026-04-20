Інтерфакс-Україна
Події
10:33 20.04.2026

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

1 хв читати

У лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

Загалом від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина: раніше було відомо про 6 загиблих, 5 з яких загинули на місці. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

19:32 19.04.2026
Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:45 19.04.2026
Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

17:44 19.04.2026
Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

17:09 19.04.2026
Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

13:56 19.04.2026
Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

12:50 19.04.2026
У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

