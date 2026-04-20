В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

У лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

Загалом від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина: раніше було відомо про 6 загиблих, 5 з яких загинули на місці. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.