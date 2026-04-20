Інтерфакс-Україна
Події
10:24 20.04.2026

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала під Києвом ще одного агента ФСБ – наркозалежного мешканця Обухівського району, який готував нові ракетно-дронові атаки РФ по ТЕЦ столиці та пунктам базування Сил оборони.

"За матеріалами справи, фігурант обходив периметри ТЕЦ, що розташовані в столиці та області, щоб з’ясувати і "доповісти" фсб про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Для цього, як зазначають у відомстві, агент фіксував на камеру смартфона зовнішній вигляд енергетичних споруд, вдаючи, що розмовляє по телефону.

"Крім цього, зловмисник об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ", – інформують в українській спецслужбі.

Встановлено, що гроші на проведення розвідвилазок фігурант отримував від куратора з РФ на спеціально створений криптогаманець.

За даними СБУ, для конспірації зв’язок з російським спецслужбістом відбувався через анонімний чат месенджера під виглядом спілкування з рекрутеркою, яка "підшукувала персонал" для роботи в торговельній мережі.

У відомстві зазначають, що ворог планував здійснити повторні комбіновані атаки по Київщині з використанням ударних дронів, ракет і балістики.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Як встановило розслідування, підготовкою нових обстрілів займався завербований ФСБ наркозалежний мешканець Обухівського району. До уваги ворога він потрапив у телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

