Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

Внаслідок російських обстрілів Запоріжжя за минулу добу, 19 квітня, було поранено четверо людей, повідомляє Національна поліція України.

"19 квітня війська рф завдали 596 ударів по 39 населених пунктах регіону. Окупанти застосували 392 безпілотники (переважно FPV), здійснили 168 артобстрілів, 9 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню та 27 – з авіації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок ударів у Запоріжжі травмовано 52-річну місцеву жительку. Допомогу їй надали на місці події.

По Балабиному окупанти також застосували дрони: поранені троє жінок, віком 59, 63 та 85 років.