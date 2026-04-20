В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російської атаки 14 квітня, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро 14 квітня. Загалом той удар забрав життя 6 чоловіків", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом у лікарнях залишається 31 поранений внаслідок атак, яких ворог завдав по Дніпру упродовж минулого тижня. Семеро – у важкому стані.

Раніше було відомо про п’ять загиблих і 27 поранених внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру у вівторок.