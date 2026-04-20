10:14 20.04.2026

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російської атаки 14 квітня, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро 14 квітня. Загалом той удар забрав життя 6 чоловіків", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом у лікарнях залишається 31 поранений внаслідок атак, яких ворог завдав по Дніпру упродовж минулого тижня. Семеро – у важкому стані.

Раніше було відомо про п’ять загиблих і 27 поранених внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру у вівторок.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 17.04.2026
Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

11:44 16.04.2026
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох – ОВА

03:35 16.04.2026
ОВА: у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, під завалами може бути людина

ОВА: у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, під завалами може бути людина

22:09 15.04.2026
Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

18:28 15.04.2026
УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

14:18 15.04.2026
Лісовий: Від початку вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти

Лісовий: Від початку вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти

11:45 15.04.2026
Росіяни вдарили по Дніпру, пошкоджені корпуси і гуртожитки двох вишів – мер

Росіяни вдарили по Дніпру, пошкоджені корпуси і гуртожитки двох вишів – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Під час нічного обстрілу "шахед" влучив у будинок радника міністра оборони

Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

Невдачею закінчилося виведення на орбіту американського супутника зв'язку

