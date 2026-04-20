Невдачею закінчилося виведення на орбіту американського супутника зв'язку

Ракета важкого класу New Glenn, що стартувала в неділю з космодрому у Флориді, не змогла вивести на задану орбіту американський супутник стільникового зв’язку BlueBird Block 2, повідомила компанія-розробник носія Blue Origin мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса.

"Ми підтвердили відділення корисного навантаження (від носія). Компанія AST SpaceMobile підтвердила, що супутник увімкнувся. Але він був виведений на позаштатну орбіту. Наразі ми проводимо оцінку ситуації", – ідеться в повідомленні.

Апарати стільникового широкосмугового зв’язку BlueBird техаської фірми AST SpaceMobile призначені для надання послуг мобільного зв’язку на території США. Кожен апарат оснащений фазованою антенною решіткою, яка дає їм змогу безпосередньо підключатися до смартфонів, підтримує голосовий зв’язок, передачу даних і відео. Для забезпечення постійного сигналу AST SpaceMobile потрібно запустити щонайменше 45-60 супутників, тоді як загальна чисельність угруповання в перспективі становитиме 243 апарати. Зараз на штатній орбіті перебуває тільки шість супутників.