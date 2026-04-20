09:56 20.04.2026

Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

Одеське видання "Думська" з посиланням на власні джерела повідомляє, що знайдений в Одесі в автівці убитим депутатом міської ради є Олександр Іваницький, який, за даними сайту міськради, входив до депутатської фракції політичної партії "Довіряй ділам", яку очолює ексмер Одеси Геннадій Труханов, та очолював постійну комісію міськради з питань житлово-комунального господарства.

"Олександр Іваницький народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: інженерно-будівельну та юридичну, був кандидатом технічних наук. Тривалий час займався управлінською діяльністю в будівельній та портовій галузях. Входив до близького кола Труханова, зокрема й до реального керівництва "Довіряй ділам", – повідомляє видання.

Депутатську діяльність Іваницький розпочав у 2010 році. Протягом трьох скликань входив до складу Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

Як повідомлялося, тіло депутата міської ради було виявлено в автівці у понеділок вранці у Приморському районі міста. "Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї", – повідомили в Національній поліції, не уточнивши імені та партійної належності депутата.

Правоохоронці повідомили, що подія сталася саме в понеділок, 20 квітня. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, всі обставини події встановлюються.

Труханов проходить підозрюваним у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня 2025 року. Разом з ексмером підозру у ній отримали дев’ять посадовців, серед яких – заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги".

До того, за даними слідства, у 2016-2019 рр. члени злочинної організації, серед яких був і ексмер Одеси, розробили схему незаконної передачі земельних ділянок Одеської громади під забудову. Землю надавали в оренду без конкурсу наперед узгодженим забудовникам. Унаслідок таких дій громада зазнала збитків на 689 млн грн. Також учасників угруповання підозрюють у відмиванні коштів.

Підозру за цією справою Труханову вручили ще у 2021 році. Того ж року ВАКС обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. Заставу посадовець сплатив. 7 листопада 2025 року стало відомо, що розмір застави збільшили до 42 млн грн.

Наприкінці жовтня прокуратура оголосила Труханову підозру ще в одній справі – в "службовій недбалості, що спричинила загибель людей". Слідство вважає його відповідальним за наслідки аномальної зливи, що сталася в місті 30 вересня. Того дня в Одесі зафіксували двомісячну норму опадів: вулиці затопило, через що загинуло дев’ять людей. На думку прокуратури, це сталося, бо виконком під керівництвом Труханова не забезпечив нормальну роботу зливової каналізації. Крім ексмера, прокуратура запідозрила в недбалості ще вісьмох чинних посадовців одеського виконкому.

Труханов отримав підозру через два тижні після втрати українського громадянства й посади мера, на якій перебував із 2014 року. Посадовець вину заперечив і назвав справу щодо нього "спланованою політичною диверсією". Але 31 жовтня суд відправив його та ще чотирьох його колишніх підлеглих під домашній арешт, а ще чотирьох – у СІЗО.

