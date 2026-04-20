В Приморському районі Одеси знайшли загиблим депутата міськради, попередня версія – самогубство

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради, тіло чоловіка було виявлено в автівці у понеділок вранці у Приморському районі міста.

"Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

Ім’я та партійна належність депутата не повідомляється. На якій саме вулиці його було знайдено, також наразі інформації немає. Правоохоронці повідомляють, що подія сталася в понеділок, 20 квітня.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, всі обставини події встановлюються.