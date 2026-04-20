Інтерфакс-Україна
Події
09:40 20.04.2026

Росіяни атакують цивільні автомобілі на Сумщині, постраждали четверо людей – ОВА

1 хв читати

Російські окупанти продовжують атакувати цивільний транспорт на Сумщині, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали троє жінок. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Теги: #атаки_рф #сумська_область

