Росіяни атакують цивільні автомобілі на Сумщині, постраждали четверо людей – ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати цивільний транспорт на Сумщині, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали троє жінок. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.