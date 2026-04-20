ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Примари" завдали у ніч з 18 на 19 квітня успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора – великому десантному кораблю (ВДК) проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" в тимчасово окупованому Криму.

"У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті… Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу", – повідомляється в телеграм-каналі ГУР у понеділок вранці.

Повідомляється, що в межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1".

ВДК проєкту 775 – 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля – понад $80 млн.

ВДК проєкту 1171 – корабель 1975 року випуску, вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля – понад $70 млн.

Приблизна вартість комплексу РЛС становить $5 млн.