Інтерфакс-Україна
Події
09:18 20.04.2026

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

1 хв читати
Фото: Мінрозвитку громад

Російські війська в ніч на понеділок завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, є пошкодження, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу", – йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

У Мінрозвитку зазначили, що лише від початку цього року зафіксовано понад 600 атак РФ та пошкоджено понад 1800 об’єктів української залізниці.

Теги: #атака_рф #залізниця #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 20.04.2026
Дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

19:45 19.04.2026
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

10:07 19.04.2026
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

16:33 18.04.2026
На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

09:39 18.04.2026
Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

09:37 18.04.2026
Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

09:03 18.04.2026
Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

10:06 17.04.2026
Троє людей постраждали у Люботині Харківської області внаслідок масованої атаки БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Під час нічного обстрілу "шахед" влучив у будинок радника міністра оборони

Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА