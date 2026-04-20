Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

Російські війська в ніч на понеділок завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, є пошкодження, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу", – йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

У Мінрозвитку зазначили, що лише від початку цього року зафіксовано понад 600 атак РФ та пошкоджено понад 1800 об’єктів української залізниці.