Інтерфакс-Україна
09:14 20.04.2026

Дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову і 20 населених пунктах області, внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм зазнали поранень 45-річна жінка та чоловіки 52 і 35 років; у с. Копані Лозівської громади мав гостру реакцію на стрес 70-річний чоловік; у с. Берестовенька Берестинської громади зазнали гострої реакції на стрес 39-річна і 77-річна жінки; у сел. Великий Бурлук постраждали 86-річна жінка і 55-річний чоловік; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 53-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

