08:44 20.04.2026

На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина
Окупанти в ніч на понеділок обстріляли Київщину дронами, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинки у Броварському районі, є постраждалий, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом – мирні люди, домівки", – написав він у телеграмі.

Зокрема, в Броварському районі є постраждалий. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Також пошкоджено два приватні будинки, додав Калашник.

 

06:03 20.04.2026
Ворог атакував об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

19:45 19.04.2026
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

08:47 18.04.2026
ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

07:28 18.04.2026
За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

06:46 18.04.2026
У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

