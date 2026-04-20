На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

Окупанти в ніч на понеділок обстріляли Київщину дронами, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинки у Броварському районі, є постраждалий, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом – мирні люди, домівки", – написав він у телеграмі.

Зокрема, в Броварському районі є постраждалий. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Також пошкоджено два приватні будинки, додав Калашник.