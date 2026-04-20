ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

Сили оборони ліквідували 113 зі 142 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в повітряному командуванні.