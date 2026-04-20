Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, два танка, 72 артсистеми, дві бронемашин, 1427 БПЛА, а також 175 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб, танків – 11 884 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од, артилерійських систем – 40 396 (+72) од, РСЗВ – 1 748 (+0) од, засоби ППО – 1 350 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174) од, спеціальна техніка – 4 132 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.