Інтерфакс-Україна
Події
07:49 20.04.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей і одна загинула

1 хв читати
Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Розлив, Михайлівка, Гаврилівка, Архангельське, Мала Олександрівка, Урожайне, Антонівка, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Кізомис, Львове, Микільське, Михайлівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Високе, Качкарівка, Новотягинка, Новорайськ та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали одну людину, додав Прокудін.

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 20.04.2026
Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

10:19 20.04.2026
Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

09:14 20.04.2026
Дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:34 20.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих

19:04 19.04.2026
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей

10:07 19.04.2026
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

18:56 18.04.2026
На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

11:18 18.04.2026
Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

09:03 18.04.2026
Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:17 18.04.2026
Одещина зазнала нічної атаки дронів: Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, постраждала людина

Одещина зазнала нічної атаки дронів: Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, постраждала людина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Під час нічного обстрілу "шахед" влучив у будинок радника міністра оборони

Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

Невдачею закінчилося виведення на орбіту американського супутника зв'язку

З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 146 людей, серед них 42 дитини – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА