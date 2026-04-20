Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей і одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Розлив, Михайлівка, Гаврилівка, Архангельське, Мала Олександрівка, Урожайне, Антонівка, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Кізомис, Львове, Микільське, Михайлівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Високе, Качкарівка, Новотягинка, Новорайськ та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали одну людину, додав Прокудін.