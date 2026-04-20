Інтерфакс-Україна
Події
07:34 20.04.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих

1 хв читати
Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 39 населеним пунктам Запорізької області, чотири людини постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей травмовано внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Балабиному, Вільнянці, Терсянці, Любицькому, Барвинівці, Лісному, Оріхову, Микільському, Чарівному, Копанях, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Долинці та Широкому.

Він додав, що 92 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Зарічне, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки та Добропілля.

Також зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гіркому, а 168 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 155 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА