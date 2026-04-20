Інтерфакс-Україна
Події
07:04 20.04.2026

Перетинів кордону України на виїзд у тиждень після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 34 тис.

3 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/

Кількість перетинів кордону України на виїзд в тиждень після Великодня перевищила кількість перетинів на в'їзд на 34 тис., тоді за попередні два тижні ситуація була зворотною: потік на в'їзд був більшим та сумарно перевищив потік на виїзд на 128 тис., свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд на тижні з 11 по 17 квітня зросла до 247 тис. з 222 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд зменшилася до 213 тис. з 274 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також впало – до 107 тис. зі 115 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 410 з 422 тижнем раніше.

Минулого року, коли Великдень прийшовся на 20 квітня одночасно у православних та католиків, чистий притік фіксувався три тижні перед ним та сумарно склав 144 тис., після чого за наступні три тижні був зафіксований сумарний чистий відтік 93 тис.

Безпосередньо на тижні після Великодня минулого року пасажиропотік був приблизно таким самим: з України виїхало 250 тис. людей, в'їхало 219 тис., а потік машин склав 102 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., тоді як з початку п'ятого чистий притік в Україну склав 46 тис.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті погіршив оцінку міграції з України минулого року до 0,3 млн з 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році.

НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 лютого 2026 року оцінювалась в 5,375 млн (на 16 січня – 5,349 млн), а загалом у світі – у 5,924 млн (5,898 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,340 млн на липень та 3,76 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
17.04 43 27 34 30 18 70
16.04 40 26 32 28 18 75
15.04 40 26 32 28 18 66
14.04 39 26 29 25 16 48
13.04 29 19 24 21 12 32
12.04 23 15 24 22 10 48
11.04 33 20 38 34 15 71
10.04 34 20 40 35 17 72
09.04 32 20 37 33 17 75
08.04 34 21 37 33 17 34
07.04 37 23 36 32 17 75
06.04 27 16 35 32 15 37
05.04 24 14 40 36 14 39
04.04 34 21 49 44 18 90

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

Теги: #перетин #кордон #статистика

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА