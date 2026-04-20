20 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 квітня відзначають Міжнародний день Cli-Fi, День вдячності волонтерам, День китайської мови.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Теодора Трихіни.

День 1517 Російська агресія - Day 1517 Russian aggression

Міжнародний день Cli-Fi

Міжнародний день Cli-Fi відзначається 20 квітня щороку і присвячений художній літературі про зміну клімату, жанру, окремому від наукової фантастики.

День китайської мови

Китайській мові присвячено окреме свято, яке відзначається щороку 20 квітня. ООН встановила День китайської мови в 2010 році з метою вшанування мовного й культурного різноманіття, а також рівності у використанні офіційних мов організації.

Китайською розмовляє понад мільярд людей на планеті, це одна з офіційних мов ООН, а кількість тих, хто намагається її вивчити, постійно збільшується.

День вдячності волонтерам

Волонтерський рух виник у Франції 1920 року, коли французька молодь вирішила організувати добровільне відновлення ферм, зруйнованих під час Першої світової війни. Відразу волонтерами зацікавилися й інші країни, а в 1990-х роках таке поняття з’явилося і в Україні.

Після 24 лютого 2022 року волонтерський рух в Україні показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організовувати, об'єднувати і допомагає вирішувати серйозні питання.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Івана Адамовича Красуського (1866-1937), українського хіміка, інженера-технолога;

135 років від дня народження Юрія (Юрка) Йосиповича Тютюнника (1891-1937), українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР;

90 років від дня народження Григорія Васильовича Павленка (1936-2001), українського історика;

90 років від дня народження Адольфа Мелентійовича Педана (1936-1999), українського художника-мультиплікатора, який брав участь у створенні стрічок "Як козаки наречених визволяли", "Як козаки сіль купували", "Як козаки олімпійцями стали", "Пригоди козака Енея" та ін.;

75 років від дня народження Любові Петрівни Павлусенко (1951), української художниці декоративно-ужиткового мистецтва, живописця, графіка;

70 років від дня народження Валерія Назаровича Герасимчука (1956), українського поета, прозаїка, драматурга.

Ще цього дня:

1902 - Подружжя Кюрі вперше одержало чистий радій;

1918 - Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині;

1940 - У США продемонстрований перший електронний мікроскоп;

1949 - Відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру;

1989 - Влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні;

2000 - У Броварах у житловий будинок влучила тактична ракета, загинули троє людей, п'ятеро були поранені.

Церковне свято

Преподобного Теодора Трихіни

Віряни святкують день пам’яті святого преподобного Теодора Трихіни. Він народився в Константинополі, у сім’ї віруючих людей. Але ще з молодих літ відчув: його шлях — не в палацах і не в суєті міста. Теодор покинув усе — дім, комфорт, родину — і пішов шукати Бога в тиші пустелі.

Він поселився серед диких скель і лісів, у повній самоті, далеко від людських очей. Все своє життя він присвятив молитві, посту і мовчанню. Їв тільки те, що знаходив у природі, а одягався у волосяницю — грубий одяг, який колов тіло й постійно завдавав болю. І все це — не з мазохізму, а як спосіб зламати своє его і повністю віддатися Богові.

Через таку відданість і духовну чистоту, Господь наділив Теодора даром чудес. Люди з усіх сторін приходили до нього: хтось за порадою, хтось — з проханням про зцілення. І вони отримували відповіді, і виліковувалися.

Після смерті святого Теодора люди не забули про нього — навпаки, його пам’ять тільки зміцнилася. Мощі святого стали джерелом нових чудес, а його життя — прикладом того, що справжня сила — у смиренні та тиші.

Іменини:

Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо цього дня тепло і ясно - літо буде тепле й урожайне; якщо йде дощ - чекай дощове літо; якщо випаде сніг чи град - можливі ще заморозки аж до Георгія (23 квітня); жайворонки високо літають і співають - буде гарна погода; якщо жаби голосно кумкають - до швидкого потепління.

