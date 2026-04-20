Інтерфакс-Україна
04:41 20.04.2026

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У штаті Луїзіана, місті Шривпорт, стрілок вбив вісьмох дітей. повідомляє DW з посиланням на дані поліції.

"Це масштабніший інцидент, ніж більшість з нас коли-небудь бачили", – сказав журналістам керівник поліції Шривпорту Вейн Сміт.

За словами офіційних осіб, наймолодшій жертві був 1 рік, а найстаршій – 14 років. Повідомляється, що внаслідок стрілянини також було поранено двох дорослих.

Підозрюваного застрелили поліцейські під час спроби втечі. Вважається, що він діяв один.

"Після стрілянини підозрюваний намагався втекти на викраденому автомобілі та був застрелений поліцією", – йдеться у повідомленні.

Під час переслідування жоден офіцер не постраждав.

Поліція штату звернулася до людей, які можуть мати фотографії, відео чи інформацію, що стосується інциденту, з проханням поділитися нею з владою штату Луїзіана.

Джерело: https://www.dw.com/en/us-mass-shooting-leaves-8-children-dead-in-louisiana/a-76849556

Теги: #діти #жертви #стрілянина #сша

