Українець Роман Дегтярьов у 18 років став чемпіоном Європи з шахів

Український шахіст родом з Харкова, 18-річний Роман Дегтярьов здобув перемогу на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року, вигравши партію у гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді, повідомляє Європейський шаховий союз (ECU).

"Вітаємо 18-річного Романа Дегтярова з перемогою на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року!", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

У Асоціації зазначили, що український підліток став єдиним переможцем змагань, перемігши гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді.

"Посівши 126-те місце у стартовому списку гравців, Дегтяров створив абсолютну сенсацію на чемпіонаті, завершивши турнір із підсумковим рахунком 9/11 очок, пропустивши лише одну поразку протягом усього турніру та досягнувши неймовірного рейтингу 2781!", – сказано в повідомленні.

Водночас міжнародний гросмейстер українець Павло Ельянов розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 року допомагав українським родинам переїхати до Європи, але Роман Дегтярьов, якому тоді було 14 років, відмовився в останній момент.

"Все було організовано для сім'ї з Харкова – доки їхній 14-річний син, талановитий шахіст, не відмовився їхати в останній момент. Він не хотів покидати батька. Він залишився в одному з найнебезпечніших місць в Україні. Маючи дуже обмежені можливості для подорожей і майже не маючи тренувань, він все ж став чемпіоном України", – пише Ельянов.

За його словами, своєю перемогою Дегтярьов "викликав найбільшу сенсацію в історії чемпіонату Європи".

"Запам'ятайте ім'я: Роман Дегтяров! Недарма наше місто Харків називають "залізобетонним"!", – резюмував Ельянов.

