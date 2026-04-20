Інтерфакс-Україна
Події
02:47 20.04.2026

Українець Роман Дегтярьов у 18 років став чемпіоном Європи з шахів

2 хв читати

Український шахіст родом з Харкова, 18-річний Роман Дегтярьов здобув перемогу на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року, вигравши партію у гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді, повідомляє Європейський шаховий союз (ECU).

"Вітаємо 18-річного Романа Дегтярова з перемогою на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року!", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

У Асоціації зазначили, що український підліток став єдиним переможцем змагань, перемігши гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді.

"Посівши 126-те місце у стартовому списку гравців, Дегтяров створив абсолютну сенсацію на чемпіонаті, завершивши турнір із підсумковим рахунком 9/11 очок, пропустивши лише одну поразку протягом усього турніру та досягнувши неймовірного рейтингу 2781!", – сказано в повідомленні.

Водночас міжнародний гросмейстер українець Павло Ельянов розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 року допомагав українським родинам переїхати до Європи, але Роман Дегтярьов, якому тоді було 14 років, відмовився в останній момент.

"Все було організовано для сім'ї з Харкова – доки їхній 14-річний син, талановитий шахіст, не відмовився їхати в останній момент. Він не хотів покидати батька. Він залишився в одному з найнебезпечніших місць в Україні. Маючи дуже обмежені можливості для подорожей і майже не маючи тренувань, він все ж став чемпіоном України", – пише Ельянов.

За його словами, своєю перемогою Дегтярьов "викликав найбільшу сенсацію в історії чемпіонату Європи".

"Запам'ятайте ім'я: Роман Дегтяров! Недарма наше місто Харків називають "залізобетонним"!", – резюмував Ельянов.

Джерела: https://x.com/ECUonline/status/2045907972052713555?s=20

https://x.com/Eljanov/status/2045925104492618020?s=20

Теги: #шахіст #чемпіонат #європа

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Під час нічного обстрілу "шахед" влучив у будинок радника міністра оборони

Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА