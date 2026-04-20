Інтерфакс-Україна
01:39 20.04.2026

Окупанти знову намагалися прорватися через газову трубу на Сумщині й зазнали втрат – ЦПД

Російські окупанти в неділю здійснили чергову спробу прориву через газову трубу в Сумській області, потерпіли втрати, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Сумщина. Росіяни знову здійснили спробу прориву через газову трубу, використовуючи газогін "Уренгой-Помари-Ужгород", а також маневр на квадроциклах і мотоциклах", – написав він у телеграмі.

За словами Коваленка, завдяки злагодженій роботі бійців 71-ої ОАЕМБР та суміжних підрозділів дії ворога були вчасно виявлені та припинені.

Він зазначив, що окупанти втративли35 убитими і 17 пораненими.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10652

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 20.04.2026
Росіяни просунулись поблизу Різниківки на Донеччині

22:15 18.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 135 ворожих атак – Генштаб

06:55 18.04.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 180 од. спецтехніки – Генштаб

02:21 18.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

02:21 16.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак – Генштаб

01:27 14.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 104 ворожі атаки – Генштаб

20:52 13.04.2026
Україна засуджує рішення World Aquatics щодо повернення спортсменів РФ та Білорусі до міжнародних змагань

13:03 13.04.2026
Сумська міськрада повідомила про розширення співпраці з ЮНІСЕФ для покращення добробуту громади

00:57 12.04.2026
Сімнадцятилітній юнак підірвався на російській вибухівці у Сумській області – ОВА

22:08 11.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 101 ворожу атаку – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

На Одещині викрито групу військових, які привласнили 16,7 млн грн держкоштів

Під час нічного обстрілу "шахед" влучив у будинок радника міністра оборони

Рівненська ОВА просить закрити доступ до Тараканівського форту та внести його до Держреєстру нерухомих пам'яток

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено четверо людей

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

