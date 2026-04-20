Окупанти знову намагалися прорватися через газову трубу на Сумщині й зазнали втрат – ЦПД

Російські окупанти в неділю здійснили чергову спробу прориву через газову трубу в Сумській області, потерпіли втрати, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Сумщина. Росіяни знову здійснили спробу прориву через газову трубу, використовуючи газогін "Уренгой-Помари-Ужгород", а також маневр на квадроциклах і мотоциклах", – написав він у телеграмі.

За словами Коваленка, завдяки злагодженій роботі бійців 71-ої ОАЕМБР та суміжних підрозділів дії ворога були вчасно виявлені та припинені.

Він зазначив, що окупанти втративли35 убитими і 17 пораненими.

